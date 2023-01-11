Apple o teknoloji deviyle yollarını ayırıyor. Artık ekranlarını kendi üretecek

Apple’ın en büyük ekran tedarikçisi Samsung ile yolları ayırmayı planladığı iddia edildi.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Apple, 2024'te en büyük ekran tedarikçisi Samsung ile yolları ayırmayı planlıyor.

iPhone ve Apple Watch ekranlarını kendi üretecek.

Şirketin kendi ekranlarını ilk 2024’te çıkacak Apple Watch Ultra modelinde kullanması bekleniyor.

SAMSUNG ÜRETİYOR

Şu anda iPhone, iPad ve Apple Watch’un ekranlarını çoğunlukla Samsung ve LG üretiyor.

Apple’ın mobil cihazlarda kendi özel ekranlarını kullanmaya başlaması bu iş ortaklarına büyük darbe olacak. Yalnızca Samsung ve LG değil, Japan Display, BOE Technology, Sharp gibi daha birçok isimden ekran tedarik ediyor.

2024’TE APLLE WATCH’LAR BAŞLAYACAK

Geçiş, 2024’ün sonuna doğru en üst seviye Apple Watch’lar ile başlayacak. Bir sonraki Apple Watch’ların OLED ekran yerine micro LED ekran kullanması bekleniyor.