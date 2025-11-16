

ABD’nin California eyaletinde görülen davada mahkeme, Apple’ın tıbbi cihaz üreticisi Masimo’nun kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yarayan patentlerini ihlal ettiğine yönelik hüküm vererek Apple’ı 634 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm etti.

Jüri, Apple Watch’un antrenman modu ve kalp hızı bildirimleri gibi özelliklerinin Masimo’nun patent haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

APPLE TEMYİZE GİDECEK

Davanın sonucunun netlik kazanmasıyla birlikte Apple, karara kesin olarak katılmadığını ve temyize gideceğini belirttiği bir açıklama yaptı. Masimo ise bu kararı, “yeniliklerimizi ve fikri mülkiyetimizi koruma mücadelemizde önemli bir zafer” olarak nitelendirdi. Masimo,bir süredir Apple’ı çalışanlarını transfer ederek kan oksijen ölçümünde kullanılan pulse oksimetre teknolojisini kopyalamakla suçluyor.