Apple'a yapay zeka destekli 'yaşam koçu' geliyor. Herkes bu özelliği kullanamayacak

Bloomberg'de yer alan bilgilere göre; Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarının sağlık takiplerini dijitale taşıyacağı ortaya çıktı.

Apple sahiplerinin egzersiz ve yeme alışkanlıklarını geliştirmesine ve daha iyi uyumasına yardımcı olacak bir uygulama geliştiriyor. Quartz adlı sağlık koçu yapay zekadan destek alacağı ifade edilirken, koçluk hizmetinin kişiselleştirilmiş koçluk programları oluşturmak için Apple Watch’taki verileri kullanacağı aktarıldı.

Quartz, ücretli abonelik üzerinden erişilebilir olarak tanımlandı. Ayrıca Apple Fitness Plus’a da uyum sağlayacağı belirtildi.

iPadOS 17’ye de yeni bir Sağlık uygulaması geliyor. Bu hizmet, Apple Watch’un topladığı fitness verilerini ve diğer sağlık kayıtlarını işleyerek genel sağlık takibi yapabilecek. Aynı zamanda kullanıcıların doktorlarıyla bilgi paylaşabileceği bir portal olacak.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Daha önceki bir rapora göre Apple, günlük tutmaya izin veren bir uygulama sunacak. Kod adı “Jurassic” olan hizmet, kullanıcılarını düşüncelerini ve faaliyetlerini düzenli olarak kaydetmelerine olanak sağlayacak. Bu sayede iPad ve iPhone sahiplerinin zihinsel ve fiziksel sağlığı takip edilecek.