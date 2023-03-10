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Apple telefonlarda artık Siri kullanılamayacak. Hangi teknolojiye geçileceği açıklandı

iPhone kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayan Siri, artık Apple cihazlarda kullanılamayacak. Onun yerine tek tıkla ChatGPT kullanılacak.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 10:56
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Apple'da artık Siri kullanılamayacak

Apple telefonlarda artık Siri kullanılamayacak. Hangi teknolojiye geçileceği açıklandı
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Apple arayüzüne yapay zekayı entegre edeceğini açıkladı. macOS menü çubuğuna ChatGPT desteği ekleyen bu ücretsiz uygulama, kullanıcılara masaüstünden ayrılmadan birçok şeyi yapma fırsatı tanıyor. Uygulama, ChatGPT’yi web tarayıcısına yükleyerek soru sormayı ve yanıt almayı kolaylaştırıyor.

Ayrıca olarak macOS kullanıcıları, daha pratik olması için uygulamaya klavye kısayolu atayabilir. Bu uygulamanın Apple tarafından geliştirilmediğini, üçüncü taraf bir geliştirici tarafından sunulduğunu belirtiliyor.

MACGPT VE WATCHGPT NEDİR

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; macGPT’ye ek olarak Apple Watch için de benzer bir uygulama sunuldu. WatchGPT, kullanıcıların doğrudan akıllı saatlerinden ChatGPT ile etkileşim kurmasına olanak tanıyor. WatchGPT sayesinde sorulara yanıt alabilir ve yazmaya gerek kalmadan uzun mesajlar oluşturuluyor.

WatchGPT ile oluşturulan yanıtlar; metin, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla paylaşılıyor. App Store’da 4,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan uygulama, Apple Watch’a bakılmasıyla bile etkinleştiriliyor.

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