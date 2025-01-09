Apple'dan Siri verilerinin kullanımı hakkında açıklama geldi

Apple, geçtiğimiz hafta 95 milyon dolar tazminat ödeyerek bir sınıf davasını çözüme kavuşturdu. Şirket, kullanıcıların Siri ile yaptıkları konuşmaların üçüncü şahıslara sızdırıldığı iddialarını reddetti. Şirket, verilerin hiç satışa sunulmadığını, reklam amacıyla kullanılmadığını ve hiçbir zaman herhangi bir kişisel bilgi paylaşılmadığını açıkladı. Apple, gizlilik konusunda önemli bir duruş sergileyerek kullanıcı verilerini korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Apple Intelligence'ın artı ve eksileri

Apple, Siri’nin kullanıcı verilerini gizlilik ilkelerine dayanarak işlediğini ve bu verilerin yalnızca cihazda işlenerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı hedeflediğini belirtti. Apple tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların Siri ile konuşmalarının çoğunlukla cihaz üzerinde işlendiği, böylece kişisel verilerin Apple sunucularına gönderilmediği ifade edildi. Kullanıcılar, örneğin mesajlarını okuma isteği ya da Siri arama önerileri gibi işlemleri cihazlarında gerçekleştirebiliyor.

Şirket, Siri'nin daha fazla gizlilik sağlamak için teknolojiler geliştirdiğini ve bu alandaki çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Apple, veri minimizasyonu, cihaz içi zeka, şeffaflık, kontrol ve güvenlik gibi prensiplere dayalı olarak gizliliği tasarım sürecinin temel bir parçası olarak kabul ettiklerini ifade etti.

Bununla birlikte, bazı Siri özelliklerinin çalışabilmesi için Apple sunucularından veri alınması gerektiği de açıklandı. Ancak, bu durumlarda bile, veri kullanımının asgari düzeyde tutulduğu ve Siri sorgularının kullanıcı hesaplarıyla ilişkilendirilmediği vurgulandı. Apple, kullanıcıların verilerini yalnızca belirli durumlarda, örneğin Siri’nin daha iyi çalışabilmesi için, saklayacağını ancak kullanıcıların bu verilerin kullanılmasına onay vermeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, kullanıcılar istedikleri zaman bu verileri silebilir veya kullanımı durdurabilir.

Sonuç olarak, Apple kullanıcılarının gizliliğini her zaman ön planda tutmaya devam edecek ve yeni teknolojilerle Siri’yi daha güvenli hale getirecek.