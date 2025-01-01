Apple Intelligence'ın artı ve eksileri

Teknolojinin gelişimiyle birlikte akıllı telefonlarda yapay zekâ (AI) özellikleri hızla yayılmakta. Google ve Samsung'un yıllardır sunduğu AI araçlarına Apple da 2024 sonlarına doğru iPhone 16 modeline entegre ettiği Apple Intelligence ile katıldı. Ancak, Apple’ın yapay zekâ teknolojilerine geçişi biraz gecikmiş olsa da, iPhone kullanıcıları bu yeni özelliklerle tanışmaya başladı. Özellikle Apple Intelligence, iPhone 16'nın lansmanında büyük bir beklenti yaratmış olsa da, iOS 18.1 ve sonrasında kullanıma sunulması, kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor.

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APPLE’IN BAŞARILI OLDUĞU ALANLAR

Apple Intelligence’ta dikkat çeken birkaç başarılı özellik bulunuyor. Bunlardan en önemlisi, "Temizle" aracı. Bu araç, iPhone kullanıcılarının fotoğraflarındaki istenmeyen nesneleri kolayca kaldırabilmelerini sağlıyor. Daha önce benzer özellikleri yalnızca üçüncü parti uygulamalarla kullanabilen iOS kullanıcıları, artık Apple’ın kendi entegre aracı sayesinde daha pratik bir çözüm buluyor. Görüntüdeki istenmeyen çöp, kablo veya yabancı bir figür gibi öğeler temizlenebiliyor ve fotoğrafın arka planı bozulmadan düzenlenebiliyor. Temizleme aracının pratikliği, fotoğraf düzenlemeyi daha hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor.

Bir diğer etkileyici özellik ise "Görsel Zeka". iPhone 16 serisiyle sunulan bu özellik, cihazın kamerası üzerinden çevremizdeki öğeleri analiz edebiliyor. Özellikle bitki ve hayvan tanıma ya da metin çevirisi gibi günlük yaşamda sıkça kullanılan işlemleri oldukça hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Apple’ın bu işlevi, Google Lens'e benzer şekilde kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor ve böylece iPhone’un kamera işlevi bir adım daha ileriye taşınıyor.

APPLE’IN EKSİKLİKLERİ

Apple Intelligence’ın bazı özellikleri ise beklenen etkiyi yaratmaktan uzak kalmış. Özellikle "Görüntü Oyun Alanı" (Image Playground) gibi yeni araçlar, kullanıcılar tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı. Bu araç, yapay zekâ yardımıyla fotoğraf ve sanat eseri üretmeyi vaat etse de, kişisel deneyimimde yaratılan görüntüler genellikle istenilen kaliteden çok uzak kaldı. Örneğin, yüzümdeki gülümsemeyi ve saçımı doğru şekilde yansıtan bir sonuç alamadım. Apple’ın bu konuda henüz daha çok yol alması gerektiği kesin.

Siri’nin gelişim süreci de hala istenen seviyeye ulaşmış değil. iOS 18 ile birlikte küçük iyileştirmeler yapılsa da, Siri’nin çoklu görevleri bir arada yönetme konusundaki zayıf yönleri hala belirgin. Ayrıca, Siri’nin bazen basit komutlarda bile karışıklık yaşaması, rekabetin çok gerisinde kalmasına yol açıyor. Diğer markaların sanal asistanlarıyla kıyaslandığında, Apple’ın Siri’si hâlâ eksik.

YAVAŞ GELİŞEN BİR YAPAY ZEKA GELECEĞİ Mİ?

Apple Intelligence, temelde güçlü özellikler sunuyor olsa da, bu özelliklerin sunumu oldukça yavaş ilerliyor. iPhone 16 alıcıları, cihazlarını alırken Apple Intelligence’ın hemen kullanılabileceği beklentisine girmişti. Ancak, Apple, özellikleri adım adım ve yavaş bir şekilde kullanıma sundu, bu da hayal kırıklığına yol açtı. Ekim ayında iOS 18.1 güncellemesiyle sınırlı bir özellik seti sunulurken, iOS 18.2 ile daha fazla araç tanıtıldı. Bu durum, Apple’ın AI’yi rakiplerine göre geriden getirdiği hissini yaratıyor.

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APPLE’IN AI STRATEJİSİ: REKABETİN GERİSİNDE Mİ?

Apple, AI teknolojileriyle ilgili olarak geçtiğimiz yıllarda geriden gelmiş olsa da, iPhone 16 serisiyle bu alanda önemli adımlar atmaya başladı. Ancak, Apple Intelligence’ı kullanmaya başlayan birçok kullanıcı, bu araçların günlük yaşamda büyük bir fark yaratmadığını belirtiyor. Temizlik aracı ve görsel zeka gibi bazı pratik işlevler olsa da, AI yazılımları hâlâ tam anlamıyla kullanıcıların hayatını değiştirecek kadar devrimsel değil. Apple’ın, rakiplerinin aylar öncesinde sunduğu AI özelliklerine kıyasla, bu alanda önemli bir mesafe kat etmesi gerekiyor.

Apple Intelligence’ı kullanmanın hem artıları hem de eksileri var. iPhone 16 Pro’mu hâlâ geçen yılki iPhone 15 Pro gibi kullanmaya devam etmem, bu teknolojinin benim için çok büyük bir değişiklik yaratmadığının bir göstergesi. Ancak, ilerleyen yıllarda Apple, AI teknolojileri konusunda daha fazla yenilik ve gelişme sunarsa, bu özelliklerin daha anlamlı hale gelmesi mümkün olabilir.

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