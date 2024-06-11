Apple'dan yapay zeka hamlesi! İşte güncellemede karşılaşacağınız yenilikler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Apple'dan yapay zeka hamlesi! İşte güncellemede karşılaşacağınız yenilikler

Apple, WWDC 2024'te "Apple Intelligence" adında bir yapay zeka çözümünü duyurdu. Şirketin akıllı asistanı Siri'nin yeteneklerini genişletiyor ve onu ChatGPT gibi gelişmiş sohbet robotlarıyla bütünleştirecek.

Apple, bu yılki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024) "Apple Intelligence" adlı yeni yapay zeka platformunu duyurdu. Bu platform, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bildirimler sunma, gelişmiş görüntü işleme yetenekleri ve çeşitli uygulamalar arasında sorunsuz bir şekilde çalışabilme gibi özelliklerle donatıldı. Apple, kullanıcı mahremiyetini korumak amacıyla, bu yeni sistemde kendi geliştirdiği çipleri ve güvenli bulut teknolojilerini kullanarak veri güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedeflediğini belirtti.

SİRİ CHATGPT’YE ENTEGRE EDİLECEK

Apple, kullanıcı deneyimini artırmak için Siri'nin yeni özelliklerini genişletiyor ve yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Entegrasyon, ilk etapta iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia işletim sistemlerine entegre edilecek. Şirket, bu güncellemelerin sonbahar aylarında kullanıcılara sunulacağını ifade etti.,

nfgth.jpg

AKILLI TELEFONLAR BİLGİSAYAR EKRANINA YANSITILABİLECEK

Apple'ın yenilikçi sanal gerçeklik gözlüğü "Apple Vision Pro", sesli komutlar, göz ve el izleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Yakın zamanda Çin, Japonya ve Singapur'da piyasaya sürülecek olan ürün, Temmuz ayında Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'de de tüketicilerle buluşacak. Ayrıca, Apple'ın düzenlediği etkinlikte, akıllı telefon kullanıcıları için yeni özelleştirmeler ve gizlilik güncellemeleri tanıtıldı. "macOS Sequoia" işletim sistemi güncellemesiyle gelen "yansıtma" özelliği, iPhone'ların bilgisayar ekranlarında daha verimli kullanılmasını sağlayacak.

AKILLI SAATLERE YENİ ÖZELLİKLER

Apple'ın "watchOS 11" güncellemesiyle birlikte, Apple Watch kullanıcıları artık kan basıncı takibini daha ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bu yenilik, özellikle hipertansiyon ölçümü konusunda önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Sağlık izleme fonksiyonlarının geliştirilmesi, kullanıcıların sağlık verilerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.

İlgili Haberler
Elon Musk'tan Apple cihazlarını yasaklama planı
Kaza yapan adam yaralı kadını bırakıp koşarak kaçtı
Düğün kutlaması 9 kişinin kabusu oldu: Az kalsın canından oluyorlardı
Türkan Şoray sahneye çıkıp şarkı söyledi
Düzce'de sabah ayrı akşam ayrı çaldılar
Hayati tehlike Sivas'tan başladı. 22 vaka tespit edildi
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek
İstanbul'da 'sıcak' gelişme. Tüm otobüslerde zorunlu hale geldi
Son Haberler
28 Yaşındaki kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu Yerel Haberler
28 Yaşındaki kadın göğsünden vurulmuş halde bulundu
Beykoz'daki huzurevinde kan donduran görüntüler ortaya çıkmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi Gündem
Beykoz'daki huzurevinde kan donduran görüntüler ortaya çıkmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi
D100'de otobüs devrildi: 9 Kişi yaralandı Yerel Haberler
D100'de otobüs devrildi: 9 Kişi yaralandı
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı Yerel Haberler
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Seyir halindeki otomobile çarpıp kaçtı Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobile çarpıp kaçtı
Elon Musk'tan Apple cihazlarını yasaklama planı Teknoloji
Elon Musk'tan Apple cihazlarını yasaklama planı