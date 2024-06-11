Apple'dan yapay zeka hamlesi! İşte güncellemede karşılaşacağınız yenilikler

Apple, bu yılki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024) "Apple Intelligence" adlı yeni yapay zeka platformunu duyurdu. Bu platform, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bildirimler sunma, gelişmiş görüntü işleme yetenekleri ve çeşitli uygulamalar arasında sorunsuz bir şekilde çalışabilme gibi özelliklerle donatıldı. Apple, kullanıcı mahremiyetini korumak amacıyla, bu yeni sistemde kendi geliştirdiği çipleri ve güvenli bulut teknolojilerini kullanarak veri güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedeflediğini belirtti.

SİRİ CHATGPT’YE ENTEGRE EDİLECEK

Apple, kullanıcı deneyimini artırmak için Siri'nin yeni özelliklerini genişletiyor ve yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Entegrasyon, ilk etapta iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia işletim sistemlerine entegre edilecek. Şirket, bu güncellemelerin sonbahar aylarında kullanıcılara sunulacağını ifade etti.,

AKILLI TELEFONLAR BİLGİSAYAR EKRANINA YANSITILABİLECEK

Apple'ın yenilikçi sanal gerçeklik gözlüğü "Apple Vision Pro", sesli komutlar, göz ve el izleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Yakın zamanda Çin, Japonya ve Singapur'da piyasaya sürülecek olan ürün, Temmuz ayında Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'de de tüketicilerle buluşacak. Ayrıca, Apple'ın düzenlediği etkinlikte, akıllı telefon kullanıcıları için yeni özelleştirmeler ve gizlilik güncellemeleri tanıtıldı. "macOS Sequoia" işletim sistemi güncellemesiyle gelen "yansıtma" özelliği, iPhone'ların bilgisayar ekranlarında daha verimli kullanılmasını sağlayacak.

AKILLI SAATLERE YENİ ÖZELLİKLER

Apple'ın "watchOS 11" güncellemesiyle birlikte, Apple Watch kullanıcıları artık kan basıncı takibini daha ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bu yenilik, özellikle hipertansiyon ölçümü konusunda önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Sağlık izleme fonksiyonlarının geliştirilmesi, kullanıcıların sağlık verilerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.