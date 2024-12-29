Apple'ın 2025'e damga vuracak 5 cihazı

Apple, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak beş yeni cihaz tanıtmayı planlıyor. Yeni MacBook Air, iPhone SE 4, iPad 11. nesil, HomePod ekranlı model ve AirTag 2 gibi ürünlerle teknoloji dünyasına yön vermeyi hedefliyor. Bu cihazların, Apple’ın güçlü inovasyon vizyonunu bir kez daha kanıtlayacağı ifade ediliyor.

MACBOOK AİR (M4)

Apple’ın en çok satan dizüstü bilgisayarı olan MacBook Air, 2025’te yeni nesil M4 çip ile güncellenecek. Daha iyi bir pil ömrü sunan bu model, 16 GB RAM ve 12 MP kamerayla donatılmış olacak. İki farklı ekran boyutunda (13 ve 15 inç) piyasaya sürülecek bu cihaz, kullanıcılarına daha yüksek performans vaat ediyor.

iPHONE SE 4: UYGUN FİYATLI GÜÇ

iPhone SE 4, Apple’ın daha uygun fiyatlı telefon seçeneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. iPhone 14’ün tasarımını benimseyen cihaz, 6,1 inç OLED ekran, A18 çip, Face ID ve 48 MP kamera gibi özelliklerle geliyor. USB-C bağlantı noktası ve 5G çip desteği ise cihazı daha da cazip hale getiriyor.

iPhone SE 4 büyük yeniliklerle geliyor

YENİ İPAD: GİRİŞ SEVİYESİNDE BÜYÜK ADIM

2025’te güncellenmesi beklenen giriş seviyesi iPad, yüksek performansıyla dikkat çekecek. A17 Pro veya A18 çip seçenekleriyle donatılacak bu cihaz, Apple’ın kendi geliştirdiği Wi-Fi ve Bluetooth çiplerini kullanacak. Tasarımında büyük bir değişiklik beklenmezken, cihazın Apple Intelligence ile uyumlu olması hedefleniyor.

HOMEPOD’A EKRAN EKLENİYOR

Apple’ın ev asistanı HomePod, 2025’te dokunmatik ekran özelliğiyle piyasaya sürülebilir. Siri desteği ve sesle kontrol odaklı bu cihaz, yaklaşık 6 inçlik bir ekrana sahip olacak. Dinamik bir kullanıcı arayüzüne sahip yeni bir işletim sistemiyle geleceği belirtilen HomePod, aynı zamanda FaceTime görüşmeleri için bir kamera da barındıracak.

AİRTAG 2: DAHA HASSAS KONUM TESPİTİ

AirTag’in ikinci nesli, 2025’in ilk çeyreğinde tanıtılabilir. Yeni modelin, özellikle yakın mesafedeki konum tespiti açısından daha hassas bir performans sunacağı ifade ediliyor.

MART ETKİNLİĞİ BEKLENİYOR

Apple’ın bu cihazları, geleneksel mart ayı etkinliğiyle tanıtması bekleniyor. Şirketin bu adımı, 2025’te teknoloji trendlerini yeniden şekillendirme potansiyelini taşıyor.