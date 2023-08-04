Apple'ın satış istatistikleri açıklandı. iPhone'ların fiyatları uçunca satışlar çakıldı

Apple, 2023 için üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı.

İstatistiklere bakıldığında Apple'ın satış oranının büyük oranda düştüğü tespit edildi.

Apple’ın yayınladığı rapora göre iPhone geliri yüzde 2 düşüşle 39,67 milyar dolar oldu.

Mac geliri yüzde 7 düşüşle 6.84 milyar dolara geriledi.

iPad yüzdesel olarak en fazla gerileyen ürün oldu: iPad satışları yüzde 20 gerileyerek 5.79 milyar dolara düştü.

COOK DÜŞÜŞÜ BİR SEBEBE BAĞLADI

ShifDelete.net'te yer alan habere göre; Apple CEO’su Tim Cook ise iPad satışlarındaki bu yüksek düşüşü bir nedene bağladı.

Tim Cook, iPad satışlarındaki düşüşün Apple’ın geçen yıl bu dönemde büyük bir iPad Air lansmanından sonra bu sefer bu kadar heyecan verici bir şey olmadan yükselişe geçmesine bağlanabileceğini söyledi. Mac gelirindeki düşüş ise PC pazarındaki daha büyük bir eğilimin parçası olabilir. Tüketiciler, COVID-19 salgınının ortasında yaşananlar sonrası sürüm yükseltti.

Büyüyen tek donanım kategorisi, Apple’ın “Diğer Ürünler” olarak adlandırdığı ve esas olarak Apple Watch ve AirPods gibi giyilebilir ürünleri içeren kategoriydi.

Diğer Ürünler, yıldan yıla yüzde 2 ile bir miktar büyüyerek 8,28 milyar dolara ulaştı. Genel olarak şirketin donanım satışları için biraz zorlu bir dönem olsa da, kazanç raporundaki parlak nokta, diğerlerinin yanı sıra Apple Music, Apple TV+, AppleCare, Fitness+ vb gibi uygulamalar oldu.