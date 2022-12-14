Apple'lardaki App Store şartı kaldırılıyor

Teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad'lerde şart koştuğu uygulama indirme mağazası App Store şartından vazgeçmeye hazırlandığını açıkladı.

Bloomberg News'in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple kullanıcıları üçüncü taraf yazılımları App Store aracılığı olmadan da cihazlarına indirebilecek.

Apple, iOS işletim sistemindeki uygulamalar aracılığıyla kullanıcılar tarafından yapılan ödemelerden yüzde 30 komisyon alıyor.

Apple'ın bu kararı, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek yılın sonlarında çıkarması beklenen rekabet yasası kapsamında aldığı öğrenildi. Şirketten bir açıklama yayınlanmadı.

Öte yandan haber sonrası teknoloji şirketlerinin hisselerinde yükseliş kaydedildi.

Apple'ın üçüncü parti uygulama mağazalarına güvenlik standartlarına uymasını, ayrıca işletme bedeli talep etmesi bekleniyor.