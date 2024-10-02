Apsiyon Uzman Belgesi’ne sahip profesyoneller kahvaltıda buluştu!

Apsiyon Uzman Belgesi’ne sahip profesyoneller, PORTAXE’te bir araya geldi. Apsiyon Profesyonelleri Okulu bünyesinde verilen eğitimlerle Apsiyon Yazılımı konusunda yetkinlik kazanan ve bu yetkinliklerini C sınıfı, B sınıfı ve A sınıfı Apsiyon Uzman Belgeleri ile belgelendiren; apartman, site, tesis gibi yaşam alanlarının yöneticileri, müdürleri, muhasebe, finans, halkla ilişkiler ve ön büro çalışanları Boğaz’a nazır bir kahvaltıyla unutulmaz bir gün yaşadı. Apsiyon Uzmanları’na özel bu etkinlikte, kahvaltı ve müzik eşliğinde sektöre dair keyifli sohbetler gerçekleştirildi. Tüm katılımcılar bu seçkin etkinliğe Apsiyon Uzman Belgesi ile ücretsiz olarak giriş yaptı.

Apsiyon CEO’su Kudret TÜRK’ün açılış konuşması ile başlayan organizasyon, Apsiyon Satış ve Pazarlama Direktörü Ersin KAZANÇ’ın, Apsiyon Akademi Direktörü Y. Müh. Ozan ÖZEN’in, Apsiyon Akademi Eğitim Takım Lideri / Apsiyon Profesyonelleri Okulu Müdürü Burak Erdi GÖZEL’in, Apsiyon Eğitim Uzmanı / Apsiyon Uzman Kulübü Başkanı Enes Yasin ARAL’ın ve Apsiyon Eğitim Uzmanı Mehmet EROL ÖCAL’ın konuşmalarıyla devam etti. Katılımcılarla Apsiyon’un ürünleri ve çözümleri hakkında kısa bilgiler paylaşıldı. Cem Su Sayaçları Teknik Satış Yöneticisi Muhammet Ali ÖZGENÇ ve Polisan Holding çalışanları da bu etkinlikte bizimleydi.

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. 10 şanslı katılımcı ise yapılan çekiliş sonucunda tablet, kulaklık, akıllı saat ve hediye çeki kazandı.

Apsiyon CEO’su Kudret TÜRK açılış konuşmasında; “2016 yılından bu yana bina, site ve tesis yönetimi sektörünün gelişimi için eğitim - belgelendirme çalışmalarına devam eden, sektörel sivil toplum kuruluşlarına kuruluş aşamalarından başlayarak destek veren, e-Devlet Kayıtlı Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifika Eğitim Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumuna bağlı kuruluşlar ile iş ortaklığı kapsamında 18UY0354-6 - Tesis Yöneticisi - Seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belgelendirme organizasyonu, kullanıcıların bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçümleyen C-B-A seviyelerinde Apsiyon Uzman Belgesi sınav ve belgelendirme çalışmalarını gerçekleştiren Apsiyon’un sektörün gelişimi için Apsiyon Uzman Kulübü’nü hayata geçirdiğini” ifade etti.

Kudret TÜRK sözlerine “Böylece sektörde yönetimler ve profesyonel şirketler tarafından en çok aranan Apsiyon kullanıcılarının; bilgi ve deneyimleri ile adeta bir ekip olarak apartman, site ve tesis yönetimi alanında güven veren uzmanlar olarak Apsiyon Uzman Kulübü‘nde bir araya gelerek binlerce kişilik bir aile oluşturacaklarını” belirterek devam etti. Apsiyon CEO’su sözlerini “Apsiyon Uzman Kulübü ile Apsiyon Uzman Belgesi’ne sahip Apsiyon kullanan profesyoneller; kariyer ve gelişimlerine faydalı olacak ücretsiz eğitim ve çok özel etkinliklerde bir araya gelerek network yapabilecek ve profesyonel yardımlaşma imkânı ile birbirlerine destek olabilecekler.” diyerek tamamladı.

Apsiyon Profesyonelleri Okulu, bir eğitim programı olmasının ötesinde Türkiye’de lider Site Yönetim Yazılımı kullanıcıları için meslek edindirmeye yönelik altyapısı sayesinde uzmanlık kazandıran bir kullanım amacı taşıyor. Her seviye kullanımını belgeleyen içerikleri ve sınav yapısı ile işveren ve Apsiyon kullanıcısının ihtiyaçlarına uygun sınav ve belgelendirme süreci sunuyor. Böylece işverenler kendi ihtiyaçlarına uygun nitelik ve seviyedeki Apsiyon kullanıcılarını kolayca belirleyebiliyor.

Apsiyon Uzman Kulübü, Apsiyon Uzman Belgesi sahibi olan Apsiyon kullanıcıları için oluşturulan yepyeni bir kulüptür. Bu kulüp, Apsiyon kullanan profesyonellerin belirli dönemlerde bir araya gelerek iletişim kurmasını, yardımlaşmasını, yönetim süreçlerinde birbirlerinden destek almasını sağlamak için kuruldu. Kulüp üyeleri, çok özel etkinlik ve eğitimlerde buluşmaya devam edecek.

Apsiyon Uzman Belgesi sahibi olan her Apsiyon kullanıcısı, Apsiyon Uzman Kulübü’ne ücretsiz şekilde katılabilecek. Apsiyon Uzman Kulübü rozet ve üye kartlarında kulübün mottosu olan bilgi- beceri-deneyim-ekip-güven-uzman kelimeleri bulunmaktadır.