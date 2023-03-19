Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvimle Nisan ara tatilinin ne zaman olduğu belli oldu. Öğrenci ve veliler Nisan ara tatilinin ne zaman başladığını merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman? 2023 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okullarda ikinci dönem geç başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2023 iş takvimini yayınlayarak okullarda ara tatil tarihini açıklamış oldu. Peki, okullar ne zaman kapanıyor?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2023 iş takvimi sonrasında, okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Bakanlık ara tatilin iptal edilmesi veya ertelenmesine yönelik bir açıklama yapmadı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.