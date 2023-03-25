Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı

Kahramanmaraş depremi sonrası ikinci dönemde okulların açılması ertelenmişti.

Okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle 17-24 Nisan arasındaki ikinci ara tatilin olup olmayacağı merak ediliyordu.

Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde okulların geç açılmasının ardından zamanı merak edilen ara tatilin nisanda yapılacağını duyurdu.

27 MAR’TA 4 İLDE KADEMELİ EĞİTİM BAŞLIYOR

Depremin etkilediği 11 il de dahil olmak üzere tüm ülkede iki hafta okullar tatil edilmiş, Bakan Özer, afet bölgesindeki illerde okulların kademeli olarak açılacağını açıklamıştı. Özer, son olarak yaptığı açıklamada ise, “Çadırlarda, konteynerlerde ve prefabrik okullarda öğrencilerimizi öğretmenleriyle buluşturduk ve ilk etapta çocuklarımızın depremin olumsuz etkilerini, bu travmayı sağlıklı bir şekilde atlatmaları için gece gündüz demeden bütün arkadaşlarımızla sahada çalıştık. Bilindiği gibi afetin yaşandığı on ilde eğitim öğretim süreçlerini üç aşamada planladık.

Birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 1 Mart; ikinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de 13 Mart’ta eğitim öğretimi başlattık. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da ise eğitim öğretim 27 Mart tarihi itibarıyla kademeli olarak başlayacak.” dedi.