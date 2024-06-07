Araba alacaklar dikkat. Bu modelde 245 bin liraya varan indirim

Türkiye otomotiv sektöründe Mayıs ayında yaşanan dalgalanmaların ardından Fiat, Haziran ayında Egea modeline yönelik önemli bir indirim kampanyası başlattı.

Mayıs ayında satışlarda beşinci sıraya gerileyen Fiat, rekabetçi bir adım atarak Egea modelinde 245 bin TL'ye varan indirimler sunuyor.

Yüksek enflasyon ve gelirdeki dalgalanmalar, otomobil sektöründe belirgin bir etki yaratmış durumda. Bu zorlu dönemde otomobil markaları, müşterileri çekebilmek adına çeşitli kampanyalarla pazara giriş yapıyor.

Mayıs ayında otomobil satışlarında beşinci sıraya kadar gerileyen Fiat, haziran ayında Egea modelinde 245 bin TL'ye varan indirimlerini duyurdu.

Bu indirimlerle birlikte en uygun Egea modelinin fiyatı 799.900 TL'ye kadar geriledi. Bu fırsatlar özellikle uygun fiyat arayan tüketiciler için oldukça çekici hale geliyor.