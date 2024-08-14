Araba tarlaya uçtu.5 yaralı

Kaynak: İHA
Araba tarlaya uçtu.5 yaralı

Gaziantep'te bir şahıs aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya uçan araçtaki 5 kişi kaza sonucunda yaralandı.

5 kişinin yaralandığı trafik kazası Gaziantep'in eski Nurdağı yolunda Yamaçoba mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre aracı ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç takla atarken 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören civardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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