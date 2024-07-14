Arabanızın içi buz gibi olacak. Klimalarınız serinletmiyorsa bunları yapın

Bir zamanlar lüks olarak görülen otomobil klimaları, bugün neredeyse standart bir donanım haline gelmiştir. Klima, iç mekanda hoş bir ferahlık sağlayarak trafik güvenliğine olumlu etki eder ve özellikle yaz aylarında uzun yolculuklar için önemli bir faktördür. Araştırmalar, 30 derece ve üzeri sıcaklıklarda sürücü konsantrasyonunun azaldığını ve kaza riskinin arttığını gösterir.

Rahat ve güvenli bir yolculuk için klimayı açarak sıcaklığı 20-25 derece aralığına ayarlayın. Ayar yaparken dış ve iç sıcaklık farklarına dikkat edin, büyük farklar sağlık sorunlarına yol açabilir. İç ısının, dış ısıdan 6-7 derece daha düşük olması en uygun aralıktır. Klimalar, düzenli bakım gerektirir; yıl içinde klima gazının %15'ine kadarını kaybedebilir. Uzmanlar, pahalı tamirat masraflarından kaçınmak için en fazla iki yılda bir bakım yapılmasını öneriyor. Kötü kokular duyulmaya başladığında ise klima dezenfekte edilmelidir. Bu kokular, nem ve sıcaklık nedeniyle havalandırma sisteminde üreyen mantar ve bakterilerden kaynaklanır.

Ayrıca polen filtresinin değiştirilmesi, iç mekanda taze hava sağlar ve polenlerin içeriye sızmasını engeller. Özellikle bahar aylarında havada bulunan polenler, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

KLİMA BAKIMI: PROFESYONEL MÜDAHALE

Klimalar, otomobil üreticilerinin iddia ettiği gibi bakım gerektirmeyen sistemler olsaydı, performansları yıllar geçtikçe düşmezdi. En iyi durumdaki klimalar bile %100 gaz kaçırmaz değildir. Klima gazı, contalar ve bağlantı noktalarından sızıntı yapar ve gaz eksildiğinde yeniden doldurulması gerekir. Gaz yenileme işlemi yaklaşık 45 dakika sürer.

Klima Valfi: Servis cihazına bağlanır.

Servis Aleti: Hassas bir madde olan klima gazı çekilerek tamamen boşaltılır ve doğaya zarar vermeden yok edilir.

Ölçüm Değerleri: Sistem genel durumu, kalan klima gazı ve ne kadar ikmali yapılacağı hakkında bilgi verir.

UV Lamba: Uzman, kaçak olup olmadığını araştırır; UV ışığı altında gaz kaçağı görünür hale gelir.

Buharlaştırıcı: Kaçak varsa, gaz kaçağı konulacak kontrast madde ile rahatça fark edilebilir.

Gaz Dedektörü: Özel bir gaz sayesinde sistemdeki kaçak noktalarını tespit etmek mümkündür.

POLEN FİLTRESİ DEĞİŞİMİ

Polen filtresi, dışarıdan gelen havayı filtreleyerek iç mekana girmeden önce temizler ve klimayı kirlenmekten korur. Ancak filtrenin performansı zamanla düşer. Bu nedenle, 15 bin km'de veya yılda bir kez değiştirilmelidir. Aktif karbonlu filtreler ise zararlı partikülleri de süzer.

Klima bakımınızı düzenli yaptırarak hem aracınızın performansını artırın hem de sağlıklı ve konforlu yolculuklar yapın.