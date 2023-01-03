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Galatasaray'ın eski yıldızının arabasını kaçırdılar. Ümraniye'de bulundu

Bir dönem Galatasaray formasıyla dikkat çeken Diagne'nin aracını kaçırdılar. Yıldız futbolcu çareyi fırına sığınmakta buldu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:16
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Arabasını kaçırdılar. Fırına sığındı. Diagne'nin korku dolu anları

Galatasaray'ın eski yıldızının arabasını kaçırdılar. Ümraniye'de bulundu
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Galatasaray ayrılığı sonrası Fatih Karagümrük forması giymeye başlayan Mbaye Diagne gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon 8 gol atan futbolcu bir kez daha saha dışı olaya konu oldu. Senegalli futbolcu, özel şoförünün ihanetine uğradı.
iddiaya göre Diagne bir mekandayken, kendisini saatlerce bekletmesine kızan şoförü, içindeki özel eşyalarla birlikte aracı alıp sırra kadem bastı.


ŞOK OLDU
Mekan çıkışı aracını bulamayan ve şoförüne de ulaşamayan Mbaye Diagne, yakındaki bir fırının Sahibinden yardım istedi. Saatlerce fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun imdadına bekçiler ve polisler koştu.
SAATLER SONRA ÜMRANİYE'DEN ÇIKTI
Şoförün Ümraniye'deki bir eve gittiği tespit edildi. Polisle beraber eve giden futbolcu, şoföründen şikâyetçi oldu.

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