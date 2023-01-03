Galatasaray'ın eski yıldızının arabasını kaçırdılar. Ümraniye'de bulundu

Galatasaray ayrılığı sonrası Fatih Karagümrük forması giymeye başlayan Mbaye Diagne gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon 8 gol atan futbolcu bir kez daha saha dışı olaya konu oldu. Senegalli futbolcu, özel şoförünün ihanetine uğradı.

iddiaya göre Diagne bir mekandayken, kendisini saatlerce bekletmesine kızan şoförü, içindeki özel eşyalarla birlikte aracı alıp sırra kadem bastı.



ŞOK OLDU

Mekan çıkışı aracını bulamayan ve şoförüne de ulaşamayan Mbaye Diagne, yakındaki bir fırının Sahibinden yardım istedi. Saatlerce fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun imdadına bekçiler ve polisler koştu.

SAATLER SONRA ÜMRANİYE'DEN ÇIKTI

Şoförün Ümraniye'deki bir eve gittiği tespit edildi. Polisle beraber eve giden futbolcu, şoföründen şikâyetçi oldu.