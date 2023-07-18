Arabasını kendi yıkayana para cezası kesecekler

Almanya'da uygulanan 'Su Kaynakları Yasası' ile zehirli veya suyu kirleten maddelerin yeraltı sularına karışması önlenmek amacıyla yeni kararlar alındı. Arabasını kendi yıkayana 100.000 Euro'ya kadar para cezası verilecek.

Arabasını kendi yıkayana para cezası kesecekler

Almanya'daki eyaletlerde su kaynaklarını korumak için yeni bir karar alındı.

Ülkede uygulanan 'Su Kaynakları Yasası' ile zehirli veya suyu kirleten maddelerin yeraltı sularına karışması önlenmeye çalışılıyor.

Kişilerin arabalarını kendisinin yıkaması halinde 100.000 Euro'ya kadar para cezası alınabileceği belirtildi.

Bazı eyaletlerde araba yıkama faaliyetleri pazar günleri ve resmi tatillerde yasak olabilirken, diğer eyaletlerde istisnalar veya belirli saat sınırlamalarıyla izin verilebiliyor.

Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Palatinate ve Saarland'da Pazar günleri araba yıkamak yasaklanmıştır.

Yasağa uymayan herkes 100 bin Euro'ya varan para cezasına çarptırılabiliyor.

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