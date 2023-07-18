Arabasını kendi yıkayana para cezası kesecekler

Almanya'da uygulanan 'Su Kaynakları Yasası' ile zehirli veya suyu kirleten maddelerin yeraltı sularına karışması önlenmek amacıyla yeni kararlar alındı. Arabasını kendi yıkayana 100.000 Euro'ya kadar para cezası verilecek.