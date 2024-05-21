Arabayı trafik polisinin üste süren sürücüye ceza

Aksaray’da otomobilini hatalı şekilde park eden sürücüyü görevli trafik polisi uyardı. Sürücü, otomobilini bir akrabasının alacağını belirterek hatalı park konumunda bıraktı.

Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine sürücünün babası Mustafa A. geldi. Bu kez de babası ile trafik polisi arasında tartışma devam etti. Trafik polisinin takviye ekip istemesi ile tartışma büyüdü. Sürücü Ardahan A., otomobilini trafik polisinin üzerine sürdü.

Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sürücü ile babası gözaltına alındı. 'Dur ihtarına uymama', 'Hatalı park' ve çeşitli maddelerden sürücü ile araç sahibi babasına toplam 28 bin lira para ceza uygulandı.