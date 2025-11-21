Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

Güllü, 26 Eylül’de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verilen sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca titizlikle sürdürülüyor.

DOSYAYA BAKAN SAVCI SAYISI 3’E ÇIKTI

Soruşturmaya bir savcı daha atanmasıyla dosyaya bakan savcı sayısı 3 oldu. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerinin ses analizleri ve bilirkişi raporu bekleniyor.

Başsavcı Duygu Bayar Öksüz, görüntüleri sırasıyla Bursa, Ankara Kriminal Laboratuvarları’na ve son olarak TÜBİTAK’a gönderdi.

TÜBİTAK’TA UZMANLARLA GÖRÜŞTÜ

Analiz sürecini yakından takip eden Başsavcı Öksüz, Gebze’deki TÜBİTAK tesislerini ziyaret ederek uzmanlarla bir araya geldi. Seslerin iyileştirilmesi, kimlik tespiti ve tape dökümü çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.

Öksüz, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti.

Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine başvurulmuştu.

