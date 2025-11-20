26 Eylül saat 01.30 sıralarında Yalova Çınarcık’taki 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar büyüyor.

Adli süreç devam ederken aileye yakın Bircan Dülger, programda Tuğyan hakkında şu iddialarda bulundu:

“Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. Ben o gün onu ikna etmeseydim, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plan vardı. Her zaman dile getirirdi.”

'CENAZEDE İTİRAF ETTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Bircan Dülger, Güllü’nün ölüm haberini aldığında aklına ilk Tuğyan’ın geldiğini belirtti ve cenazede yaşanan diyaloğu şöyle aktardı:

“Cenazede göz göze geldik. ‘Abla ben yaptım ama çok pişmanım, keşke yapmasaydım’ dedi.”

'AKIL ALMAZ YALANLAR ATAR'

Dülger, olay günü Tuğyan ile hem mesajlaştığını hem telefonda konuştuğunu, onu sakinleştirmeye ve bir şey yapmaması için ikna etmeye çalıştığını söyledi:

“Tuğyan akıl almaz yalanlar atar. Mesajlaşmaların olduğu gün telefonda da konuştuk. Onu ikna etmeye çalıştım.”

Mesajlar ortaya çıkmıştı: Güllü’nün ölümünden sonra gözler kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e çevrilmişti. Gülter’in annesiyle ilgili WhatsApp mesajlarında “ölmesini istediği” ifadeleri ortaya çıkmış, genç kadın savcılıkta bu mesajların kendisine ait olduğunu kabul etmişti.

Yalova Adliyesi’nde tanık F.A.’nın iddiaları sonrası Tuğyan’ın ifadesi yeniden alınmıştı.

'MESAJLARI KIZGINLIKLA YAZDIM'

Tuğyan Gülter ifadesinde, mesajların annesiyle aralarının açık olduğu kırgın bir dönemde yazıldığını belirtti:

“Anneme çok kırgın olduğum bir dönemdi. ‘Yeter artık, ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek’ gibi mesajlar attığımı hatırlıyorum.”

Birkaç gün sonra kardeşinin araya girmesiyle annesiyle barıştıklarını ve Çınarcık plajında sarılıp özürleştiklerini, ardından annesinin evine döndüğünü anlattı.

'ANNEM DE SİNİRLE TEHDİTLER SAVURURDU'

Gülter, annesiyle sıkça tartıştıklarını, alkol alan Güllü’nün kendisine “Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES’e basarım, seni öldürürüm” gibi sözler söylediğini, kendisinin de sinirle karşılık verdiğini ifade etti.

Gülter, annesinin çalıştığı mekânın işletmecisi F.A.’nın aile dostu B.D.’ye mesajları gösterdiğini ve ekran kaydıyla televizyonda yayınlandığını iddia etti:

“F.A. görüntülü konuşmada B.D.’ye mesaj ekranını açtırmış. Ekran kaydı alıp televizyonda yayınlamışlar. Sanki mesajları yeni yazmışım gibi gösterdiler.”

Mesajların sadece çok kırgın olduğu bir döneme ait olduğunu vurguladı.

'ANNEMLE MESAJLARDAN BİRKAÇ GÜN SONRA BARIŞTIK'

Tuğyan, annesine karşı husumeti olmadığını, tartışmaların normal anne-kız kavgaları olduğunu, mesajlardan kısa süre sonra barıştıklarını ve aynı evde yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Benzer mesajları aile dostu Ç.’ye de atmış olabileceğini ancak net hatırlamadığını ekleyerek sözlerini bitirdi.