Arabistan ekipleri Bruno Fernandes için 100 milyon euro'yu gözden çıkardı

Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Manchester United'ın yıldız ismi Bruno Fernandes için bir iddia ortaya atıldı.

Fichajes'in haberine göre; Suudi Arabistan'dan Bruno Fernandes'e yoğun ilgi var.

Portekizli yıldızı isteyen Arabistan ekiplerinin 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Ayrıca olası bir teklifte oyuncunun kararının ne olacağının da merak konusu olduğu yazıldı.

YILDIZLAR TOPLULUĞU

Başta Cristiano Ronaldo olmak üzere birçok yıldız Suudi Arabistan'da forma giyiyor.

Bu isimlerin başında ise Neymar, Karim Benzema, N'Golo Kante, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson geliyor.

Manchester United ile 202 maçta forma giyen Fernandes, 68 gol atarken 57 asist yaptı.