Arabistan'dan Mertens'e dev teklif

İsmi açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübü Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens için 10 milyon Euro teklif etti.

Arabistan'dan Mertens'e dev teklif

Ödenen astronomik rakamlarla transfer döneminin gözdesi haline gelen Suudi Arabistan kulüpleri şimdi de rotayı Galatasaray’ın deneyimli yıldızına çevirdiler.

10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre, bir Suudi Arabistan kulübü Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens’e 2 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Haberde ayrıca Mertens transferini bitirmeye oldukça kararlı olan Arap kulübünün sarı-kırmızılıları ikna etmek için 10 milyon Euro’luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

EMEKLİYE AYRILABİLİR
Belçikalı orta saha geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda önümüzdeki sezondan sonra emekliye ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti.

PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı ekibe geçtiğimiz sezonun başında dahil olan Dries Mertens burada çıktığı 33 karşılaşmada 7 gol 4 asist kaydetti.

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