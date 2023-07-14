Arabistan'dan Mertens'e dev teklif

Ödenen astronomik rakamlarla transfer döneminin gözdesi haline gelen Suudi Arabistan kulüpleri şimdi de rotayı Galatasaray’ın deneyimli yıldızına çevirdiler.

10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre, bir Suudi Arabistan kulübü Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens’e 2 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Haberde ayrıca Mertens transferini bitirmeye oldukça kararlı olan Arap kulübünün sarı-kırmızılıları ikna etmek için 10 milyon Euro’luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

EMEKLİYE AYRILABİLİR

Belçikalı orta saha geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda önümüzdeki sezondan sonra emekliye ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti.

PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekibe geçtiğimiz sezonun başında dahil olan Dries Mertens burada çıktığı 33 karşılaşmada 7 gol 4 asist kaydetti.