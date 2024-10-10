Araç alev aldı! Sürücü panik ile duvara çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Araç alev aldı! Sürücü panik ile duvara çarptı

Kııkkale'de seyir halinde olan bir araç içerisindeki mutfak tüpü alev aldı. Sürücü alevler içinde kalan araçtan atlayarak kendini kurtarmaya çalıştı. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, bir evin duvarına çarparak durdu.

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin bagajında bulunan mutfak tüpü alev aldı. Ateş topuna dönen araçtan kurtulmak isteyen sürücü, yola atlayarak ağır yaralandı.

Araç alev aldı! Sürücü panik ile duvara çarptı

Olay, Sanayi Mahallesi 1338. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. (59) idaresindeki 06 GHJ 15 plakalı Fiat marka otomobilin bagajındaki mutfak tüpü, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, alevler içinde kalan araçtan atlayarak kendini kurtarmaya çalıştı. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, bir evin duvarına çarparak durdu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç alev aldı! Sürücü panik ile duvara çarptı

Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu araç ve evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç, çekici ile otoparka götürüldü.

Araç alev aldı! Sürücü panik ile duvara çarptı

Araç alev aldı! Sürücü panik ile duvara çarptı

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