Araç devi 2,2 milyon aracını geri çağırdı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli araç şirketi Tesla'nın ikaz lambalarındaki yanlış yazı tipi boyutu sebeiyle ABD'deki yaklaşık 2,2 milyon aracı geri çağıracağını paylaştı.
Geri çağrılacak araçlar arasında Model S, Model X, 2017-2023 Model 3, Model Y ve 2024 Cybertruck araçları yer alıyor.
NHTSA 22 Aralık’ta Tesla'nın çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılma riski sebebiyle ABD'deki 120,423 aracı geri çağırdığını bildirmişti.
NHTSA 13 Aralık’ta Tesla'nın otomatik pilot direksiyon sistemi hatası sebebiyle 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçlarından 2 milyon civarını geri çağırdığını söylemişti.
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