Araç geçişine kapatıldı

Kaynak: İHA
Araç geçişine kapatıldı

Düzce’de Fevzi Çakmak Mahallesi ile Bolu Caddesi arasındaki bağlantı araç trafiğine kapatıldı.

Düzce Belediyesinden kapanan yolla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada “Düzce Fiskobirlik kavşağında oluşan trafik yoğunluğu nedeni ile can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak, trafik yoğunluğunu azaltarak yaşanan zaman kayıplarını en aza indirmek amacıyla Fevzi Çakmak Mahallesi ile Bolu Caddesi arasındaki bağlantı araç trafiğine kapatılmıştır. Aynı hattı kullanmak isteyenler için alternatif güzergahlar (Kervan Kavşağı-Otogar Kavşağı) ile ulaşım devam etmektedir. Anadolu Otoyolu Düzce Merkez çıkışından gelen ağır tonajlı araçların duruş ve kalkışlarında yaşanan zaman kayıplarının da etkisiyle Bahçeşehir bölgesinden ve Fevzi Çakmak Mahallesi’nden gelen araçların oluşturduğu yoğunluğun, okulların açılması ile daha da artacağı göz önünde bulundurularak bu uygulamaya karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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