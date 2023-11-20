Araç güvenlik kulübesine daldı, 3 arabaya çarparak durdu. İşte o anlar

Nevşehir’de rahatsızlandığı iddia edilen otomobilin sürücüsü Atıf B., önce hastanenin güvenlik kulübesine ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Sürücünün yaralandığı kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Araç güvenlik kulübesine daldı, 3 arabaya çarparak durdu. İşte o anlar

Kaza, saat 14.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin bahçesinde meydana geldi. Atıf B. idaresindeki 50 AAR 157 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak hastanenin güvenlik kulübesine, ardından park halindeki 3 araca çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada yaralanan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

“YAŞLI AMCA, 70-80 YAŞLARINDAYDI”

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, görgü tanığı Adem Köstekçi, "Hastaneye geliyorduk. Yaşlı adam aracı ile gelirken güvenlik kulübesine çarptıktan sonra otomobile çarptı. Ardından hızını alamadı ve başka bir arabaya vurdu. Yaşlı amca, 70-80 yaşlarındaydı" dedi.

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