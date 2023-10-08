Araç kiralamak isterken dolandırılıyordu
İstanbul Esenyurt'da bir kişi internetten kiraladığı aracın kira bedeli olan 18.000 lirayı ödedikten sonra aracı kilitleyip yanından ayrıldı. Sonra aracı bulamayan müşteri aracın çalındığını düşünerek polise gitti. İncelenen kamera kayıtlarında, arabayı kiraladığı firmasının ortaklarından birinin gelip yedek anahtarla arabayı aldığı ortaya çıktı
İstanbul Esenyurt'da bir kişi internetten kiraladığı aracın kira bedeli olan 18.000 lirayı ödedikten sonra aracı kilitleyip yanından ayrıldı. Sonra aracı bulamayan müşteri aracın çalındığını düşünerek polise gitti. İncelenen kamera kayıtlarında, arabayı kiraladığı firmasının ortaklarından birinin gelip yedek anahtarla arabayı aldığı ortaya çıktı