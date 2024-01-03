Araç muayene ücretleri 2024 yılı için belirlenen değerlemeye göre değişti. Her yıl araç muayene ücretleri araç sınıfına göre belirlenip araç sahiplerine duyurulmaktadır. Peki, araç muayene ücretleri ne kadar oldu? 2024 araç muayene ücretleri ne kadar?

2024 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Araç muayene ücretleri binek otomobillerin iki yılda bir, ticari araçların ise her yıl zorunlu olarak gerçekleşmeleri gerekmektedir.

2024 yılı için egzoz muayenesi dahil ücreti 2 bin TL'yi aşıyor.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 927,60 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.821,60 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 2.462,40 TL

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kredi kartı ve banka kartıyla yapılacak ödeme işlemlerinde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlemiş olduğu hizmet bedeli ödeme tutarına eklenir.

Araç muayene fiyatlarına KDV dahildir.

Araç muayenesi sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmamaktadır.

Aracını ücretsiz muayene tekrarı, bir önceki ücretli muayene tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde, Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda ücretsiz olarak yaptırılabilmektedir.

Her bir ücretli muayene için bir muayene tekrarı hakkı mevcuttur. Ancak; süresi içinde muayene tekrarı yapılmayan araçlar, muayene tekrarı hakkını kullanan araçlar ile 2918 sayılı kanunun 34’üncü maddesi kapsamında üzerinde değişiklik (tadilat) yapılan araçlar, yeniden muayene edilir ve muayene ücreti tam olarak alınır.

Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda, bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınmaktadır.