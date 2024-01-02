Lüks araçların 2. el fiyatlarına satılıyor. Birçok ülkede peynir ekmek gibi gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Lüks araçların 2. el fiyatlarına satılıyor. Birçok ülkede peynir ekmek gibi gidiyor
ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın satış rekorları alt üst olmak üzere. Çinli araç üreticisi BYD’nin yakın zamanda Tesla’yı geride bırakması bekleniyor.

Elon Musk’ın kurduğu Tesla, elektrikli otomobil pazarında uzun süredir liderliğini koruyor. Ancak Tesla’nın Çinli bir rakibi, onunla yarışmak için hızla büyüyor: BYD.

Elektrikli ve hibrit otomobil üretimi yapan bir Çinli şirket olan BYD 2023 yılının son çeyreğinde, 526 bin adetten fazla elektrikli otomobil satarak rekor kırdı.

Aralık ayında ise satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artırdı. BYD, 2023 yılında toplam 3 milyon adet otomobil sattı. Bunların 1,6 milyonu tamamen elektrikliydi.

Tesla ise henüz son çeyrek rakamlarını açıklamadı. Ancak uzmanların tahminlerine göre, Tesla son çeyrekte 483 bin adet elektrikli otomobil sattı.

2023 yılında ise 1,8 milyon adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Tesla, 2023 yılına 2 milyon adet elektrikli otomobil satma hedefiyle girmişti. Ancak bazı uzmanlar, BYD’nin 2024 ya da 2025 yılında Tesla’yı geçebileceğini düşünüyor.

Tesla, şu anda dünyada en çok elektrikli otomobil satan marka olarak biliniyor.

ÇİN’İN LİDERİ: BYD

BYD, 1995 yılında kurulmuş bir şirket. Başlangıçta şarj edilebilir batarya üretimi yapıyordu.

Şimdi ise otomobil, demir yolu, yeni enerji ve elektronik gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. 30’dan fazla ülkede iş hacmine sahip olan BYD, 2003 yılında otomotiv alanına girdi.

BYD Auto adlı birim, elektrikli ve hibrit otomobil teknolojileri geliştiriyor. BYD Auto, Çin’de 9 yıldır yeni nesil enerjili binek araç satışlarında birinci sırada yer alıyor.

Elektrikli otomobillerin en pahalı parçası olan bataryalar, BYD’nin en büyük avantajı. BYD, batarya üreticisi kökenli olduğu için, rakiplerine göre daha düşük maliyetli bataryalar üretebiliyor.

Türkiye piyasasına da giren BYD, lüks otomobillerin 2.el fiyatına sıfır otomobiller satarak hızlı bir giriş yaptı. Fiyat performans açısından değerlendirildiğinde de ciddi bir alıcı kitlesi yakalayan BYD’nin kısa zamanda Tesla’yı tahtından edeceği düşünülüyor.

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