Araç muayene ücretlerine zam yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Araç muayene ücretlerine zam yağdı
Araçlara zorunlu olarak yapılan muayene için alınan ücretlere son 6 yılda zam yağdı. Araç muayene ücreti 6 yılda 198 liradan bin 821 liraya kadar yükseldi.

Enflasyonda yaşanan artışla birlikte en yüksek zam gelen yerlerden biri de araç muayene ücretleri oldu. TÜVTÜRK, araç muayene ücretlerine son 6 yılda yaklaşık yüzde 818.6 zam yaptı. 2024 yılında gelen son zam ile birlikte araç muayene ücretleri bin 821 lira oldu.

Araç muayene ücretleri 2017 yılında 198,24 liradan 226,26 liraya yükselmişti. Araç muayene ücretlerine yapılan kademeli zamların en yükseği geçen yıl gelmişti. 2023 yılında muayene ücreti 607 liradan bin 130 liraya yükselmişti. Geçen yıl yüzde 222 zam yapılırken bu yıl ise yüzde 61 zamla bin 821 lira oldu.

Araçlara zorunlu olarak yapılan muayeneler için alınan ücretlere yapılan fahiş zamlar milyonlarca sürücünün tepkisin çekiyor. Zamların hangi gerekçelerle bu kadar yüksek olduğu ise belirsizliğini koruyor.

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