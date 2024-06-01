Araç muayenesinde isyan ettiren kredi kartı kararı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren konu gündeme geldi. Araç muayenesinde kredi kartıyla ödemelerde fark alınıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken kredi kartı ile ödemelerde alınan ödeme farkına isyan etti.

Palandöken, kredi kartıyla yapılan araç muayene ücreti ödemelerinde "kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesinin" adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada kartla yapılan ödemelerde "kredi kartı tahsilat farkı" adı altında 77 lira ek ücret alındığını söyledi.

TESK Başkanı Palandöken "Zaten araç muayenesine yüksek meblağlar ödeyen vatandaşlar, kartlı ödemelerde ek ücret istemiyor. Kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesi adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Kredi kartıyla ödemelerde kolaylık sağlanması gerekirken bu şekilde bir zorluk çıkarılıyor. Ayrıca bu ek ücretin randevu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi beklenmedik bir mali yük getiriyor." İfadelerini kullandı.

Öte yandan Palandöken araç muayene ücretlerinin çok yüksek olduğunu da aktardı.

ARAÇ MUAYENE ÜCETLERİ NE KADAR?

Araç muayene ücretleri şöyle:

Otomobil, minibüs ve kamyonette 1821 lira,

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 927,6 lira,

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ise 2 bin 462,4 lira oldu.