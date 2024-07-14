Araç nehre devrildi. 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli’de 55 yaşındaki Kazım Demir idaresindeki 34 FJ 6377 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi ile kontrolden çıkarak Ertuğrul Mahallesi yakınlarından geçen Büyük Menderes Nehri'ne devrildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Büyük Menderes Nehrindeki akıntı nedeniyle ekiplerin halat kullanarak yaptıkları kurtarma çalışması sonucunda araçta Demir ile yanındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Cansın bedeninden kimlik çıkmayan kadın ile Demir'in cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.