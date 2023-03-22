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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Yaşanan büyük fiyat artışları sonrası sıfır araç alamayanlar ya da piyasada sıfır km araç bulamayanlar gözünü ikinci el araç piyasasına dikti.

Galeri Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 15:07
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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç bulamayan vatandaşların ikinci ele yöneldiğini belirterek, "Şu anda sıfır araç satan bayii yok" dedi

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Çip sorununun devam ettiğine de vurgu yapan Aydın Erkoç, tüm dünyanın elektrikli araçlara döndüğünü ve bir elektrikli araba için 2000 – 2500 adet çip kullanıldığını söyledi

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Erkoç ayrıca “Ne kadar elektrikli araç o kadar çip anlamına geliyor. Türkiye’de üretilen TOGG da buna dahil. Bu çipi de Çin, Güney Kore gibi birkaç ülke üretiyor. Gün geçtikçe talep artıyor arz da eksiye düşüyor." ifadelerini kullandı

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Erkoç, normal şartlarda yaz aylarının otomobilin en çok satıldığı aylar olduğunu da sözlerine ekledi

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Sektörün en büyük sorunun araç alım-satımı ticareti yaptığını belirten Aydın Erkoç, “Bayilerde araç bulunmamasının sebebi bu. Bu işi mesleği olmadığı halde yapanlar, bayilerden sıfır arabaları alıyorlar ve bu arabaları vergi ödemeden karıyla satıyorlar

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Bunun önüne bir an önce geçilmesi lazım. Ticaret Bakanlığı’nın 1 takvim yılı içinde 3 araçtan fazla satılamaz deniyor ancak bu yönetmelik uygulanmıyor. Galericilere gerekli cezalar kesiliyor ancak ek iş yapanlara ceza uygulanmıyor. Maalesef kümesteki tavuklara bir şey yapabiliyorsunuz ama yayılan tavuklara bir şey yapamıyorsunuz” dedi

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Bunlara yasak getirilseydi piyasada araç fiyatlarının yükselmesinin önüne geçilirdi. Bayilerden araçları yüklü miktarda alanlar halıcı, boyacı, gıdacı gibi sektörlerin insanları”

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Seçim öncesi vatandaşın daha kolay alabileceği 1000 motor ve 1600 motor araçların tercih edildiğini ifade eden Erkoç, sebebini şöyle anlatıyor: “Bankalar kredi vermiyor. Daha önce 60 aya kadar kredi veren bankalar yaklaşık bir aracı satın alırken yüzde 30’unu ödeyip yüzde 70’ini banka kredisi şeklinde veriyordu. Şimdi ise tam tersi bir durum oldu. Satın alacağınız aracın büyük kısmını kendiniz karşılıyorsunuz. Bankalar yüzde 30’a da 12 ayla 24 ay arasında kredi veriyor”

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, otomotiv pazarında hem birinci hem de ikinci el hareketliliğin sürdüğüne dikkat çekti. Mart ayında pazarın özellikle sıfır yeni nesil araçlarda 100 bin adedin üzerinde tamamlayacağını belirten Gülan, “Pazar 100 binin üstüne çıkacak. Hemen Ramazan ayının sonunda bayramla beraber kiralama ve tatil dönemi başladı. Günlük kiralama şirketleri de araba almaya başlıyor. İkinci ele de sıfıra da talep var” diye konuştu

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

İkinci el otomobilde yeni tuzağın adı eksper tuzağı oldu!Türkiye'de sıfır araç fiyatlarındaki artışın ardından ikinci el araçlara talep artarken, bazı satıcılar ise sahte ekspertiz raporlarıyla hasarlı araçlarını kusursuz olarak gösterip satmaya çalışıyor

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Sahte ekspertiz raporları, çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına sebep olurken, yeterlilik belgesi olmayan firmalardan alınan ekspertiz raporlarıyla yapılan araç alım satımları sonrası araçta ortaya çıkacak arızalar vatandaşları mağdur ediyor.

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Araç alıcılarının satış sonrası pişmanlık yaşamadan önce işinde profesyonel olan firmalar ve tüketicinin korunması açısından Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi olan ekspertize gidilmesi gerektiğini dile getiren Öget, satış sırasında yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili olarak alım yapacak vatandaşlara uyarılarda bulundu

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Alıcıların aracın geçmişte karıştığı kazalardan değişen parçalara, mekanik aksamında bozulan yerlerden yakın zamanda masraf çıkarabilecek tüm noktalara kadar otomobilin incelenmesinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip ekspertizlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Öget, dikkat edildiği takdirde mağduriyetlerin azalacağını dile getirdi

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Son zamanlarda araç alıcılarının mağduriyet sayılarında artış yaşandığını ifade eden Öget, “Araç alım satımlarında bu zamana kadar birçok mağduriyet yaşayanları gördük. Bazen araç alıcıları ‘sıfır araç ekspertize hiç gerek yok’ söyleyebiliyor. Ama bu noktada sıfır araçta dahi bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Bunun fabrikasyon hatalardan veyahut da fabrikadan sonraki ana bayideki boyalardan kaynaklı, aynı şekilde sıfır olarak gördüğümüz şanzımanda yağ kaçakları olabiliyor. Bizim tavsiyemiz hangi araç olursa olsun mutlaka profesyonel firmalardan ekspertiz yapılmalı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi yerlere gidilmediği takdirde ticari anlamda mağduriyetler, sıkıntılar yaşanabilir. Vatandaşlarımız sıfır araç alsalar dahi mutlaka ekspertize gelmelerini öneriyoruz. Buradaki temel öncelikleri kurumsal firmaların olmasıdır. Çünkü merdiven altı olan bilmedikleri veyahut herhangi bir noktada sıkıntı yaşadıklarında karşı tarafa kendilerini izah edebilecekleri onların sıkıntılarını gidebilecekleri mutlaka birinin olması gerekiyor. Buna baktığınız zaman kurumsal firmaların ön planda olduğu gerçeğidir” şeklinde konuştu

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İkinci el araç piyasasında büyük değişim

TSE belgesi olan ekspertizlerin daha güvenilir olduğunu dile getiren Öget, “Öncelikle TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine başvurduğumuz zaman burada cihazlarımız tamamen kalibrasyondan geçiyor. Diğer cihazlarımız tamamen TSE cihazımdan onay alınarak başlamaktadır. Buradaki temel önemi de yanılma payını çok düşürmektir. Bir de güven ve kontroller sağlanıyor, o şekilde belge alınıyor. Hizmet yeterlilik belgesi zaten TSE belgesi onaylandıktan sonra verilir. Çalışanların usta ve usta öğreticilik belgeleri mevcut olmalı. Merdiven altı ekspertizlerin TSE belgesi olmadığından dolayı yanlış raporlar çıkarılabiliyor. TSE belgeli firmaların buradaki temel prensibi cihazların kalibrasyon ölçümleri yapmasıdır. Önerimiz araç alıcıları araçlarını ekspertize götürürken mutlaka ekspertizin mutlaka TSE belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Buradaki temel prensipte ustaların kendi işlerinde profesyonel olmasıdır” diye konuştu.

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