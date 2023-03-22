İkinci el araç piyasasında büyük değişim

Son zamanlarda araç alıcılarının mağduriyet sayılarında artış yaşandığını ifade eden Öget, “Araç alım satımlarında bu zamana kadar birçok mağduriyet yaşayanları gördük. Bazen araç alıcıları ‘sıfır araç ekspertize hiç gerek yok’ söyleyebiliyor. Ama bu noktada sıfır araçta dahi bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Bunun fabrikasyon hatalardan veyahut da fabrikadan sonraki ana bayideki boyalardan kaynaklı, aynı şekilde sıfır olarak gördüğümüz şanzımanda yağ kaçakları olabiliyor. Bizim tavsiyemiz hangi araç olursa olsun mutlaka profesyonel firmalardan ekspertiz yapılmalı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi yerlere gidilmediği takdirde ticari anlamda mağduriyetler, sıkıntılar yaşanabilir. Vatandaşlarımız sıfır araç alsalar dahi mutlaka ekspertize gelmelerini öneriyoruz. Buradaki temel öncelikleri kurumsal firmaların olmasıdır. Çünkü merdiven altı olan bilmedikleri veyahut herhangi bir noktada sıkıntı yaşadıklarında karşı tarafa kendilerini izah edebilecekleri onların sıkıntılarını gidebilecekleri mutlaka birinin olması gerekiyor. Buna baktığınız zaman kurumsal firmaların ön planda olduğu gerçeğidir” şeklinde konuştu