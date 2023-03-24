﻿Karayolunda yanan araç yüzünden kilometrelerce kuyruk oldu

(AA) Zeytinburnu D-100 karayolu Topkapı istikametinde seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı. Otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü, seyir halindeyken yanık kokusu almaya başladı. Sürücünün otomobili yolun sağında durdurmasının ardından büyüyen alevler aracın motor kısmını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bir şerit trafiğe kapanınca araç trafiği yaklaşık 6 kilometre yoğunluk oluşturarak Bahçelievler Çobançeşme Kavşağına kadar uzadı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gitmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sürücünün yara almadığı yangında hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı ve kapanan şerit trafiğe açıldı.