Araç sahipleri cuma gününe hazır olun. Dün benzin ve motorine indirim yapılmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahipleri cuma gününe hazır olun. Dün benzin ve motorine indirim yapılmıştı

Akaryakıta yapılan zam sevinci kısa sürdü. Dün benzine 1 lira 87 kuruş, motorine de 1 lira 65 kuruşu indirim yapan hükümet cuma günü hem benzine hem de motorine ortalama 1 lira zam yapacak. Yeniçağ'a dün konuşan bir vatandaşın açıklaması herkesi şoke etti.

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için seriye aldığı akaryakıt zamlarına dün ara vererek indirim uygulamıştı. Benzinin litresini 1 lira 87 kuruş, motorine de 1 lira 65 kuruşu ucuzlatmıştı.

Dün benzin istasyonunda indirim hakkında düşüncelerini aldığımız ve ismini vermek istemeyen bir vatandaşın açıklaması gündeme oturdu.

"Yapılacak indirimin ağızlarına bal çalmak olduğunu söyleyen bir vatandaş "Bu sabah 200 TL'lik benzin almaya geldim. Kırmızı ışığı söndürmek için. Akaryakıtın en ucuzu 42 lira olmuş. Seri zamlarla buraya kadar çıkardılar. Şimdi indirim yaptık diye böbürlenirler. Ay sonu gelmeden akaryakıt 2 kere daha zamlanır" demişti.

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Bugün sektör kaynakları son dakika değişikliği olmazsa Cuma günü saatler 00.01'i gösterdiğinde hem benzine hem de motorine 1 lira civarında zam yapılacağını açıkladı.

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Zam geleceğini öğrenen bir vatandaş "Artık dar gelirliler hafta sonu şoförü oldu. Çünkü araçlar suyla gitmiyor. Akaryakıt fiyatları uçtu. Anca kolu komşuya giderken aracı kullanıyoruz. Benim düşüncem de sene sonu gelmeden akaryakıtın litre fiyatı 48 lira civarında olur. Emekliye ve asgari ücretliye yapılacak zam verilmeden eriyecek" yorumunu yaptı.

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