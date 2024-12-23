Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne dev zam geldi!

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu vergi, yüzde 43,93 oranında zamlandı. Bu artış, tüm araç segmentlerini etkilerken, yeni MTV ödemeleri için detaylar da belli oldu. Verginin ilk taksiti 1-31 Ocak, ikinci taksiti ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Her yıl iki taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, bu yıl zamlı oranlarla hesaplanacak.

İşte 2025 yılı için motor hacimlerine ve araç değerlerine göre yeni MTV tutarları:

0-1300 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar

Taşıt değeri 180.600 TL’ye kadar:

1-3 yaş: 4.835 TL

4-6 yaş: 3.372 TL

Taşıt değeri 180.600-316.400 TL arası:

1-3 yaş: 5.313 TL

4-6 yaş: 3.707 TL

Taşıt değeri 316.400 TL ve üzeri:

1-3 yaş: 5.803 TL

4-6 yaş: 4.042 TL

1301-1600 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar

Taşıt değeri 180.600 TL’ye kadar:

1-3 yaş: 8.421 TL

4-6 yaş: 6.314 TL

Taşıt değeri 180.600-316.400 TL arası:

1-3 yaş: 9.267 TL

4-6 yaş: 7.010 TL

Taşıt değeri 316.400 TL ve üzeri:

1-3 yaş: 10.112 TL

4-6 yaş: 7.577 TL

1601-1800 cc Motor Hacmine Sahip Araçlar

Taşıt değeri 452.800 TL’yi aşmayanlar:

1-3 yaş: 16.330 TL