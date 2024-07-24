Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi

Milyonlarca araç sahibini ve araç satın alacakları ilgilendiren yeni uygulama başlandı.
Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği sosyal medya hesaplarından artık eksper raporlarının e-Devlet üzerinden görülebileceğini açıkladı.
Raporlar anlık olarak e-Devlet’ten takip edilebilecek.
Hem eksper atama işlemleri hem de eksper raporlarının görüntülenmesi işlemleri e-Devlet’ten yapılabilecek.
10 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜLÜĞE GİRDİ
Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği uygulamanın 10 Temmuz’da yürürlüğe girdiğini belirtti.
TÜSED yaptığı açıklamada "Hak sahibi ve/veya vekillerinin ekspertiz rapor örneğinin eksperlerden taleplerine ilişkin İcra Komitemiz ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş,
hak sahibi ve/veya vekillerinin raporlara kolayca ulaşımı temin edilmiştir" dedi.
NASIL GİRİLECEK?
Öte yandan e-Devlet üzerinden girişin nasıl yapılacağı da anlatıldı.
e-Devlet’e girişten sonra “Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama” butonundan işleler yapılabilecek.