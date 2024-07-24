Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi

Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sıfır ve ikinci el araç alacakları ilgilendiren yeni karara göre eksper raporları artık e-Devlet üzerinden görülebilecek.

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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 1

Milyonlarca araç sahibini ve araç satın alacakları ilgilendiren yeni uygulama başlandı.

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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 2

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği sosyal medya hesaplarından artık eksper raporlarının e-Devlet üzerinden görülebileceğini açıkladı.

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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 3

Raporlar anlık olarak e-Devlet’ten takip edilebilecek.

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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 4

Hem eksper atama işlemleri hem de eksper raporlarının görüntülenmesi işlemleri e-Devlet’ten yapılabilecek.

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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 5

10 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜLÜĞE GİRDİ

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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 6

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği uygulamanın 10 Temmuz’da yürürlüğe girdiğini belirtti.

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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 7

TÜSED yaptığı açıklamada "Hak sahibi ve/veya vekillerinin ekspertiz rapor örneğinin eksperlerden taleplerine ilişkin İcra Komitemiz ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş,

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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 8

hak sahibi ve/veya vekillerinin raporlara kolayca ulaşımı temin edilmiştir" dedi.

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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 9

NASIL GİRİLECEK?

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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 10

Öte yandan e-Devlet üzerinden girişin nasıl yapılacağı da anlatıldı.

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e-Devlet’e girişten sonra “Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama” butonundan işleler yapılabilecek.

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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 12
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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 13
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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 14
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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 15
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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 16
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Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi 17
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