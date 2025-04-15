Araca 8 kaçak sığdıran şahıs tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay’da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilden 8 göçmen çıktı.

Konuyla ilgili araç sürücüsü adli makamlarca tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Polis ekipleri tarafından 11 Nisan tarihinde Antakya Ekinci Kavşağı'nda durdurulan otomobil içerisinde yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 8 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi R.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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