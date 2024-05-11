Aracı ile trenin altında kalan adam can verdi

Yaşamını yitiren sürücünün ehliyeti olmadığı belirlendi.
Kaza, saat 21.30 sularında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre İstasyon Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan 17 yaşındaki Alper Efe E.'nin kullandığı Tofaş marka araç, Sivas-Malatya seferini yapan yolcu trenin altında kaldı.
Kaza sırasında trenin altında 200 metre kadar sürüklenen araç hurdaya dönerken genç sürücü olay yerinden yaşamını kaybetti.
Ekipler araçta başka birinin olma ihtimaline karşı çevrede adama çalışması yaptı. Yaşamını yitirin ehliyetsiz sürücü ise çıkarılan Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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