Aracı ile trenin altında kalan adam can verdi

Kaynak: İHA
Aracı ile trenin altında kalan adam can verdi
Malatya'da hemzemin geçitte bir aracı ile birlikte trenin altında kalarak 200 metre sürüklenen adam yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren sürücünün ehliyeti olmadığı belirlendi.

Kaza, saat 21.30 sularında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre İstasyon Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan 17 yaşındaki Alper Efe E.'nin kullandığı Tofaş marka araç, Sivas-Malatya seferini yapan yolcu trenin altında kaldı.

treninaltinda2.jpg

Kaza sırasında trenin altında 200 metre kadar sürüklenen araç hurdaya dönerken genç sürücü olay yerinden yaşamını kaybetti.

Ekipler araçta başka birinin olma ihtimaline karşı çevrede adama çalışması yaptı. Yaşamını yitirin ehliyetsiz sürücü ise çıkarılan Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İlgili Haberler
Traktörün altında kalan bekçi yaşamını yitirdi
Traktörün altında kalan bekçi yaşamını yitirdi
Ekrem İmamoğlu taklidiyle izleyenleri güldürdü
Ekrem İmamoğlu taklidiyle izleyenleri güldürdü
Bariyerleri aşan araç şarampole uçtu
Bariyerleri aşan araç şarampole uçtu
Nadir görülen kara leylek Çankırı'da görüntülendi
Nadir görülen kara leylek Çankırı'da görüntülendi
Eve giren yılan itfaiye operasyonu ile çıkarıldı
Eve giren yılan itfaiye operasyonu ile çıkarıldı
Makyaj trendini gerçekleştiren kedi sosyal medyayı salladı!
Makyaj trendini gerçekleştiren kedi sosyal medyayı salladı!
300 liraya satıldığı iddia edilen ekmek arası makarna gündem oldu
300 liraya satıldığı iddia edilen ekmek arası makarna gündem oldu
Eyüpspor'un Süper Lig maçlarını oynayacağı stat açıklandı
Eyüpspor'un Süper Lig maçlarını oynayacağı stat açıklandı
Son Haberler
Üsküdar ve Şişli'de bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak Yaşam
Üsküdar ve Şişli'de bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Korkuyorum, korkar oldum… Yazarlar
Korkuyorum, korkar oldum…
Faşist diktatörlüğün kapısı sonuna kadar açılır Yazarlar
Faşist diktatörlüğün kapısı sonuna kadar açılır
Dünden bugüne Anneler Günü Yazarlar
Dünden bugüne Anneler Günü
Dezenformasyon yetmedi etki ajanlığı mı geliyor? Yazarlar
Dezenformasyon yetmedi etki ajanlığı mı geliyor?
2024 yıl sonu enflasyonu ne olur? Yazarlar
2024 yıl sonu enflasyonu ne olur?
Maymunlar Cehennemi Kimden Yana? Yazarlar
Maymunlar Cehennemi Kimden Yana?