Aracı kurşunlanan CHP'liden ilk açıklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evinin önünde park halinde duran aracına yapılan silahlı saldırı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Olay, gece saat 03.30 sularında Sekiz Eylül Mahallesi'nde gerçekleşti. Silah seslerini duyan Yılmaz, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de CHP İlçe Başkanı'na silahlı saldırı

Polis tarafından yapılan ilk incelemede, Yılmaz’ın aracına altı kurşunun isabet ettiği belirlendi. Ayrıca, olay yerinde toplamda 12 boş kovan bulundu.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdikleri şüphesiyle E.Ç. (36) ve A.Y. (35) isimli iki kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, her iki şüphelinin de Kemalpaşa Belediyesi'nde çalıştıkları ve yaklaşık bir ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi. Bu durum, saldırının olası motivasyonları üzerinde farklı spekülasyonlara yol açtı.

Olayın hemen ardından, CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, konuya ilişkin olarak ilçe binasında bir basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, saldırının sadece kendisine değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Dün gece saatlerinde aracıma yönelik yapılmış bu saldırının, dün itibariyle başlamış ve bitmiş bir olaydan ibaret olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Özellikle son birkaç aydır şahsıma yönelik hedef göstermeler bu süreci hazırlamıştır. Bu menfur saldırıyı CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'a yönelik değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz" dedi.

Yılmaz, gerekli soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine olayla ilgilendikleri ve hızlı bir şekilde müdahale ettikleri için teşekkür etti. Olay, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda geniş yankı bulurken, saldırının arka planındaki nedenler ve şüphelilerin işten çıkarılma süreciyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Ayrıca, bu tür saldırıların demokratik siyaset ortamına zarar verdiği ve toplumsal barışı tehdit ettiği yönünde pek çok yorum yapıldı.