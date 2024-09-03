İzmir'de CHP İlçe Başkanı'na silahlı saldırı

Saat 03.00 civarında gerçekleşen olayda, aracına sekiz kurşun isabet etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 13 boş kovan bulurken, saldırganların kimliklerinin henüz belirlenemediği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi

Güvenlik güçlerinin, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

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Ahmet Yılmaz, verdiği demeçte, gece boyunca silah seslerini duyduklarını ancak hemen dışarı çıkmadıklarını belirtti.

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Sabah aracı kontrol ettiklerinde, saldırıyı fark ettiklerini söyleyen Yılmaz, kendisinin ve ailesinin güvende olduğunu, polis soruşturmasının devam ettiğini ve saldırganların yakalanmasını beklediklerini ifade etti. Yılmaz, saldırıyla ilgili herhangi bir şüphelisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Olayın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, saldırıyı kınayarak, “Kemalpaşa İlçe Başkanımız Ahmet Yılmaz'ın aracına yapılan bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırganların bir an önce tespit edilip adalet önüne çıkarılmalarını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.