Aracı mezarı oldu

Adana’da kullandığı hafif ticari araç sulama kanalına düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Aracı mezarı oldu

İHA'nın haberine göre, Yüreğir ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde kanal kenarından geçen vatandaşlar bir aracın kanal içinde ters şekilde durduğunu gördü.

Jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar bir tarafta da içinde birileri olabileceğini düşünerek kurtarma çalışması başlattı. Bir süre sonra aracı sulama kanalından çıkartan vatandaşlar içinde bir kişinin öldüğünü gördü.

Bu sırada olay yerine jandarma ekipleri geldi. Şahsın Yüksel Soydal isimli bir vatandaş olduğu belirlendi. Sürücünün cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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