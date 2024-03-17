Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı. Piyasa değeri 215 milyon lira

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce altın kaçakçılığına yönelik 'Ayar-2' operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde; Her biri 1 kg ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız" dedi.