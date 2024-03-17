Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı. Piyasa değeri 215 milyon lira

Kaynak: DHA
Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı. Piyasa değeri 215 milyon lira
Van’da düzenlenen altın kaçakçılığı operasyonunda bir aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı. Operasyonda piyasa değeri 215 milyon lirayı bulan 88 adet külçe altın ele geçirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce altın kaçakçılığına yönelik 'Ayar-2' operasyonu düzenlendi.

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Yapılan operasyonda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde; Her biri 1 kg ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildi.

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Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız" dedi.

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