Aracın içinde başından vurulmuş halde bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aracın içinde başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde A.Ö., sanayi sitesindeki cadde üzerinde bir araçta başından tabancayla vurulmuş halde yaralı bir adam bulundu.

Hastaneye kaldırılan A.Ö.’nün hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sanayi Mahallesi, Sanayi Sitesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Silah sesinin üzerine park halindeki 41 NN 942 plakalı otomobilde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tabancayla başından vurularak ağır yaralandığı belirlenen A.Ö., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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