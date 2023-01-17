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Batman'da sır ölüm

Batman'da bir kişi, cadde üzerinde duran bir otomobilin içinde ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli bulunan ölümün nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 20:13
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Aracın içinde ölü bulundu

Batman'da sır ölüm
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Edinilen bilgiye göre olay, Batman Cudi Mahallesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde duran bir otomobilin içinde bulunan Nurettin O. isimli vatandaşın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 40’lı yaşlarda olduğu belirlenen Nurettin O.'nun öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri olayın şüpheli ölüm mü yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. (İHA)

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