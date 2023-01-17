﻿Batman'da sır ölüm

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Cudi Mahallesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde duran bir otomobilin içinde bulunan Nurettin O. isimli vatandaşın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 40’lı yaşlarda olduğu belirlenen Nurettin O.'nun öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri olayın şüpheli ölüm mü yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. (İHA)