Arabanın kapısı hayalarına girdi. Talihsiz gencin başına geldi

Oda TV’de yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi.



Yurt dışında çekilen görüntülerde bir grup genç araçlarıyla birlikte eğlenirken görülüyor. Biri ise lüks arabanın tavanına çıkarak ayakta duruyor.



ZIPLAYARAK ARABADAN ATLAMAK İSTERKEN OLANLAR OLDU

O anları kayda alan arkadaşlarına işaret eden arabanın tavanındaki genç ise zıplayarak arabadan yere atlamak istiyor.



TEPETAKLAK DÜŞTÜ

Fakat o sırada aracın şoför koltuğunda olan aracın sahibi ise kapıyı açında bu duruma havada yakalanan adam felaketle karşı karşıya kalıyor. Kapının sivri ucu kasıklarına denk gelen genç adam tepetaklak bir şekilde yere düşüyor.



O anlarda ise adamın arkadaşları video kaydını hemen durduruyor.





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