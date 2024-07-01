Aracın kilitli kapısını birkaç saniyede böyle açtı. Hiçbir araç kilidi güvenli değil

Otomobil hırsızlarının araçların kapısını nasıl açtıkları paylaşılan bir video ile ortaya çıktı. Yurt dışında bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımda, kapısı kilitli olan aracın kapısını saniyeler içinde açan adam izleyenleri şaşkına çevirdi.

KİLİTLİ KAPIYI VİDA VE MIKNATISLA AÇTI

Kapısı kilitli olan araca yaklaşan bir adam, yalnızca bir vida ve mıknatısla araç kapısını saniyeler içinde açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içinde on binlerce kişi tarafından izlenirken o görüntüler araçların güvenlik zafiyeti vermesi nedeniyle tartışma konusu oldu.