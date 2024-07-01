Aracın kilitli kapısını birkaç saniyede böyle açtı. Hiçbir araç kilidi güvenli değil

Kaynak: Haber Merkezi
Aracın kilitli kapısını birkaç saniyede böyle açtı. Hiçbir araç kilidi güvenli değil

Hırsızların onca önleme rağmen otomobil kapılarını nasıl açıp hırsızlık yaptıkları tartışma konusu olurken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hırsızların otomobil kapılarını hangi yöntemle açtıkları ortaya çıktı. iki edevatla aracın kilitli kapısının saniyeler içinde açılması izleyenleri şaşkına çevirdi.

Otomobil hırsızlarının araçların kapısını nasıl açtıkları paylaşılan bir video ile ortaya çıktı. Yurt dışında bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımda, kapısı kilitli olan aracın kapısını saniyeler içinde açan adam izleyenleri şaşkına çevirdi.

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KİLİTLİ KAPIYI VİDA VE MIKNATISLA AÇTI

Kapısı kilitli olan araca yaklaşan bir adam, yalnızca bir vida ve mıknatısla araç kapısını saniyeler içinde açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içinde on binlerce kişi tarafından izlenirken o görüntüler araçların güvenlik zafiyeti vermesi nedeniyle tartışma konusu oldu.

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