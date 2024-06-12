Aracın motoruna giren yılan sürücüye ter döktürdü

Kaynak: İHA
Aracın motoruna giren yılan sürücüye ter döktürdü

Düzce’de otomobilin motoruna giren bir yılan sürücünün fark etmesi üzerine teker sökülerek çıkarıldı.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Hüseyin Gümüş’e ait aracın motor kısmında çalışma yapılmak istendiği sırada aracın içinde bir yılan olduğu fark edildi.

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Sürücü çalışmayı bırakarak hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi. Araç içerisine oksijen basılmasına rağmen yılan bir türlü saklandığı yerden çıkmadı. Bu kez tekerin sökülmesi yöntemi ile yılan çıkarılmaya çalışıldı. Sökülen tekerin olduğu bölümden yapılan uzun çalışma sonrasında 1 metrelik yılan araç içerisinden dışarıya çıkarıldı.

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