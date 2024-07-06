Aracın üzerine kaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Aracın üzerine kaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Tunceli’de hareket halindeki bir aracın üzerine kaya düşmesi sonucu araçtaki 1 kişi hayatını yitirdi, kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 40. kilometresinde yakınlarında bulunan Zağge'de gerçekleşti.

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Aktarılan bilgilere göre Onur. T.'nin kullandığı 34 KV 4761 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken kaya düştü. Aracın üst bölümünden giren kaya sürücünün yanında bulunan kadın yolcu ile arka koltukta oturan 20 yaşındaki Arda K.’nın yaralanmasına neden oldu.

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Kazaya şahit olan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kaza sırasında ağır yaralanan genç kadın olay yerinde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ve diğer yaralı ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan 20 yaşındaki Arda K.’nın hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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